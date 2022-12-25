Fox News назвал ложью обвинения РФ в подрыве «Северных потоков»

Ведущий Fox News Такер Карлсон назвал самой большой ложью, которую ему приходилось слышать, обвинения в адрес России во взрывах на «Северных потоках».

«Начнем с самой, возможно, главной лжи, которую нам когда-либо рассказывали: [президент РФ] Владимир Путин взорвал свой собственный трубопровод, ведущий в Европу», — цитирует ТАСС Карлсона.

Он напомнил, и президент США Джо Байден, и Госдепартамент в январе заявляли, что остановят «Северный поток — 2», если Россия начнет операцию на Украине.

«Администрация Байдена несет ответственность, напрямую или через третьих лиц, за уничтожение "Северного потока", а также за экологическую катастрофу и за экономический кризис, который теперь наступит», — сказал Карлсон.

26 сентября на российских экспортных газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2» обнаружили утечку газа, причем сразу в четырех местах. Газопроводы были разрушены мощными подводными взрывами.