Fox News назвал ложью обвинения РФ в подрыве «Северных потоков»

Ведущий Fox News Такер Карлсон назвал самой большой ложью, которую ему приходилось слышать, обвинения в адрес России во взрывах на «Северных потоках».
«Начнем с самой, возможно, главной лжи, которую нам когда-либо рассказывали: [президент РФ] Владимир Путин взорвал свой собственный трубопровод, ведущий в Европу», — цитирует ТАСС Карлсона.
Он напомнил, и президент США Джо Байден, и Госдепартамент в январе заявляли, что остановят «Северный поток — 2», если Россия начнет операцию на Украине.
«Администрация Байдена несет ответственность, напрямую или через третьих лиц, за уничтожение "Северного потока", а также за экологическую катастрофу и за экономический кризис, который теперь наступит», — сказал Карлсон.
26 сентября на российских экспортных газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2» обнаружили утечку газа, причем сразу в четырех местах. Газопроводы были разрушены мощными подводными взрывами.
MuCbE1) Постирать камуфляжную футболку2) Достать муки3) Собрать дорожку4) Всосать дорожку5) Найти у кого можно...
tspНе совсем понятно - при чём тут примирение сторон?.... и мировой суд? Видимо он и в прокуратуру чего-то...
detronixОтвлекся, не увидел, наехал. Но БРОСИТЬ!!! Он же понимал что малой может и отьехать. И с этими мыслями...
Nik3316все по полочкам раскидал, ну голова же... прям Юрий Цезарь не меньше))