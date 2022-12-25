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Fox News назвал ложью обвинения РФ в подрыве «Северных потоков»

Источник:
ТАСС
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Фото: Gage Skidmore from Peoria, AZ, United States of America / CC BY-SA 2.0

Ведущий Fox News Такер Карлсон назвал самой большой ложью, которую ему приходилось слышать, обвинения в адрес России во взрывах на «Северных потоках».

«Начнем с самой, возможно, главной лжи, которую нам когда-либо рассказывали: [президент РФ] Владимир Путин взорвал свой собственный трубопровод, ведущий в Европу», — цитирует ТАСС Карлсона.

Он напомнил, и президент США Джо Байден, и Госдепартамент в январе заявляли, что остановят «Северный поток — 2», если Россия начнет операцию на Украине.

«Администрация Байдена несет ответственность, напрямую или через третьих лиц, за уничтожение "Северного потока", а также за экологическую катастрофу и за экономический кризис, который теперь наступит», — сказал Карлсон.

26 сентября на российских экспортных газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2» обнаружили утечку газа, причем сразу в четырех местах. Газопроводы были разрушены мощными подводными взрывами.


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Топ комментариев

MuCbE

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tsp

Не совсем понятно - при чём тут примирение сторон?.... и мировой суд? Видимо он и в прокуратуру чего-то...

detronix

Отвлекся, не увидел, наехал. Но БРОСИТЬ!!! Он же понимал что малой может и отьехать. И с этими мыслями...

Nik3316

все по полочкам раскидал, ну голова же... прям Юрий Цезарь не меньше))