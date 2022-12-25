ФРГ попадет в зависимость от Катара из‑за отказа от газа из России

Германия, отказываясь от российских энергоресурсов, может попасть в зависимость от других стран, в том числе Катара, считают эксперты.

«Германия ищет новых партнеров по всему миру, чтобы избавиться от зависимости от российских газа и нефти. Однако на всех континентах энергоресурсы используются в качестве средства оказания политического давления», — приводит ТАСС материал Die Welt.

Энергетический кризис дал новые рычаги воздействия государствам Персидского залива. Катар — крупнейший экспортером сжиженного природного газа (СПГ). Как считают авторы публикации, европейцы попали из одной непростой ситуации в другую, возможно даже более сложную.

Это, в частности, проявилось во время коррупционного скандала в Европарламенте (ЕП): несколько катарских представителей подозревается в подкупе евродепутатов для улучшения имиджа своей страны в преддверии чемпионата мира по футболу.

На этом фоне появилась информация о возможной приостановке доступа Катара на территорию комплекса ЕП до окончания разбирательства. В ответ катарские представители заявили, что этот шаг может негативным образом повлиять на отношения арабского княжества с ЕС и иметь последствия для мировой энергетической безопасности.