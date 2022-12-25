Генерал США заявил, что Украина оказалась в опасности

Украинские войска несут большие потери и находятся в опасности, заявил отставной американский генерал Барри Маккеффри.

«Украина несет громадные потери и находится в огромной опасности», — приводит ТАСС слова генерала, сказанные в интервью телеканалу MSNBC.

По мнению Маккефри, обещанных поставок комплексов противовоздушной обороны (ПВО) Patriot «едва ли хватит» ВСУ для обороны вследствие преимущества России в авиации и артиллерии.

Для какого-либо изменения баланса сил, по словам экс-генерала, Украине необходимы поставки танков M1A2 Abrams и управляемых оперативно-тактических баллистических ракет семейства ATACMS.