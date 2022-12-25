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Военная операция на Украине
Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Генерал США заявил, что Украина оказалась в опасности

Источник:
ТАСС
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Фото: © Ministry of Defense of Ukraine

Украинские войска несут большие потери и находятся в опасности, заявил отставной американский генерал Барри Маккеффри.

«Украина несет громадные потери и находится в огромной опасности», — приводит ТАСС слова генерала, сказанные в интервью телеканалу MSNBC.

По мнению Маккефри, обещанных поставок комплексов противовоздушной обороны (ПВО) Patriot «едва ли хватит» ВСУ для обороны вследствие преимущества России в авиации и артиллерии.

Для какого-либо изменения баланса сил, по словам экс-генерала, Украине необходимы поставки танков M1A2 Abrams и управляемых оперативно-тактических баллистических ракет семейства ATACMS.

Тема: Военная операция на Украине
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Оборона #Военная политика
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Топ комментариев

MuCbE

1) Постирать камуфляжную футболку2) Достать муки3) Собрать дорожку4) Всосать дорожку5) Найти у кого можно...

tsp

Не совсем понятно - при чём тут примирение сторон?.... и мировой суд? Видимо он и в прокуратуру чего-то...

detronix

Отвлекся, не увидел, наехал. Но БРОСИТЬ!!! Он же понимал что малой может и отьехать. И с этими мыслями...

Nik3316

все по полочкам раскидал, ну голова же... прям Юрий Цезарь не меньше))