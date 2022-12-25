Генерал США заявил, что Украина оказалась в опасности

Фото: © Ministry of Defense of Ukraine
Украинские войска несут большие потери и находятся в опасности, заявил отставной американский генерал Барри Маккеффри.
«Украина несет громадные потери и находится в огромной опасности», — приводит ТАСС слова генерала, сказанные в интервью телеканалу MSNBC.
По мнению Маккефри, обещанных поставок комплексов противовоздушной обороны (ПВО) Patriot «едва ли хватит» ВСУ для обороны вследствие преимущества России в авиации и артиллерии.
Для какого-либо изменения баланса сил, по словам экс-генерала, Украине необходимы поставки танков M1A2 Abrams и управляемых оперативно-тактических баллистических ракет семейства ATACMS.
MuCbE1) Постирать камуфляжную футболку2) Достать муки3) Собрать дорожку4) Всосать дорожку5) Найти у кого можно...
tspНе совсем понятно - при чём тут примирение сторон?.... и мировой суд? Видимо он и в прокуратуру чего-то...
detronixОтвлекся, не увидел, наехал. Но БРОСИТЬ!!! Он же понимал что малой может и отьехать. И с этими мыслями...
Nik3316все по полочкам раскидал, ну голова же... прям Юрий Цезарь не меньше))