Китай назвал отношения с Россией крепкими, как монолит

Китайско-российские отношения крепкие, как монолит, и не меняются под воздействием неустойчивой международной конъюнктуры, заявил в воскресенье министр иностранных дел Китая Ван И.

«Отношения, поддерживаемые между КНР и Россией, тверды, как монолит. Они не подвержены вмешательству и провокациям, им не страшны крупные изменения конъюнктуры», —цитирует ТАСС Ван И.

По его словам, сотрудничество Пекина и Москвы не антагонистично и не нацелено на какую-либо третью сторону. «КНР и Россия твердо выступают против гегемонии и против новой холодной войны», — добавил он.

Ван И отметил, что Китай и РФ активно продвигают двустороннее сотрудничество, учитывающее взаимные стратегические интересы и опирающееся на обоюдное доверие.

Он напомнил, что китайско-российский товарооборот приближается к отметке 200 миллиардов долларов в год. Министр также указал на расширение взаиморасчетов в национальных валютах при осуществлении торговли между КНР и Россией, указав на важность крупных двусторонних проектов, реализуемых совместными усилиями.