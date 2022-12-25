Астролог объяснил, к чему приведет встреча 2023 года в черном наряде

Новый 2023 год станет годом Черного Водяного Кролика. Но это не значит, что встречать праздник нужно в таком же цвете. Черный наряд в новогоднюю ночь надевать не рекомендуется.

«Черный цвет не рекомендую никому и никогда. Если вы хотите замкнуться в себе, погружаться в свой внутренний мир, дистанцироваться от окружающего мира, в монахи в общем если хотите уйти в 2023 году, то встречайте в черном», — сказал астролог Михаил Левин на YouTube-канале.

По совету астрологов, лучше всего для встречи нового 2023 года выбирать наряд синего или серебристого цветов. Также уместен красный цвет в деталях наряда или аксессуаров и все оттенки розового.

Рекомендуется избегать кричащих цветов, принтов и аксессуаров, поскольку Кролик — пугливое животное.