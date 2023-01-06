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Шаман племени Шипибо предсказал новую страшную болезнь

Источник:
Sibnet.ru
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Шаман племени Шипибо Гильермо Аревало, который ранее предсказывал пандемию, заявил, что мир ждет новая страшная болезнь.

«Ко мне приезжают очень много людей из Америки и Европы. Я вижу очень много черной скверны в их душах. Я предсказывал пандемию, но появятся болезни и страшнее. Это ответ вселенной за деяния человека», — сказал Гильермо Аревало.

70-летний Гильермо Аревало, по мнению сайта The Amazonian great medicine, считается на сегодняшний день одним из величайших живущих экспертов и шаманов-аяваскеро в мире.

Ранее о новой пандемии заявляли другие ясновидящие, тарологи и астрологи. Общее мнение сводится к тому, что новая болезнь придет на смену пандемии коронавируса и человечеству придется вновь пережить тяжелые времена. 

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Жизнь #Здоровье #Мистика
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ball-n-wall

На старости лет захотелось поднять бабла..

No!

Это не те ли "россиянки" что имеют двойное гражданство и живут за бугром?

mosquito__2010

"Западный мировой порядок" крадёт чужие деньги, крадёт чужие ресурсы, развязывает войны, организовывает...

nicollaich

Сажать наёмников на осиновый кол. И всё.