Шаман племени Шипибо предсказал новую страшную болезнь

Шаман племени Шипибо Гильермо Аревало, который ранее предсказывал пандемию, заявил, что мир ждет новая страшная болезнь.
«Ко мне приезжают очень много людей из Америки и Европы. Я вижу очень много черной скверны в их душах. Я предсказывал пандемию, но появятся болезни и страшнее. Это ответ вселенной за деяния человека», — сказал Гильермо Аревало.
70-летний Гильермо Аревало, по мнению сайта The Amazonian great medicine, считается на сегодняшний день одним из величайших живущих экспертов и шаманов-аяваскеро в мире.
Ранее о новой пандемии заявляли другие ясновидящие, тарологи и астрологи. Общее мнение сводится к тому, что новая болезнь придет на смену пандемии коронавируса и человечеству придется вновь пережить тяжелые времена.
ball-n-wallНа старости лет захотелось поднять бабла..
No!Это не те ли "россиянки" что имеют двойное гражданство и живут за бугром?
mosquito__2010"Западный мировой порядок" крадёт чужие деньги, крадёт чужие ресурсы, развязывает войны, организовывает...
nicollaichСажать наёмников на осиновый кол. И всё.