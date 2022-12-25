Лидеры «Наследников и самозванцев» покинули проект

Три участника «Наследников и самозванцев» завершили участие в проекте. В субботу, 24 декабря, на ТВ-3 показали сразу два выпуска шоу.

В предыдущем выпуске ведущая Лейсян Утяшева обнулила правила, вернула в проект Даву и назначила новых самозванцев: Татьяну Котову, Викторию Агалакову и Светлану Ромашину.

В седьмом выпуске участники проголосовали против Давы. Его близкая подруга Наталья Гасанханова хотела уйти вместо него, но ей не позволили. Именно эти участники были изначально лидерами шоу. Также проект в седьмом выпуске ушла Алена Шишкова по семейным обстоятельствам — у нее заболел ребенок.

В восьмом выпуске стало известно, что самозванцы «убили» Наталью Гасанханову. А на голосовании большинство участников неожиданно проголосовали за Викторию Агалакову, разоблачив в ней самозванку. Судя по анонсу девятого выпуска, самозванцы убьют Анара Халилова или Серафима Сашлиева.

В субботу, 31 декабря, на ТВ-3 покажут два финальных выпуска. К этому моменту в проекте остается два самозванца: Татьяна Котова и Светлана Ромашина, и наследники Юлия Коваль, Максим Траньков, Игорь Ознобихин, Анар Халилов, Серафим Сашлиев.