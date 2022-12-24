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Человек и компьютер

Microsoft случайно показала интерфейс Windows 12

Источник:
Gizmochina
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Фото: © Sibnet.ru

Microsoft случайно показала интерфейс Windows 12 во время мероприятия Ignite Keynote 2022. Эксперты ожидают, что новейшая операционная система выйдет в 2024 году.

Попавшее в прямую трансляцию изображение было некачественным, однако аналитики обратили внимание, что дизайн Windows в нем сильно отличался от «одиннадцатой» версии ОС.

В частности, на картинке была плавающая панель задач, плавающее меню поиска, а также системные значки в верхней части экрана справа, виджет погоды — слева вверху.

На сегодня крупное обновление Windows находится на стадии прототипа, поэтому пока нельзя утверждать, что следующая версия операционной системы будет иметь именно такой дизайн.

Ожидается, что в Windows 12 появятся новый экран блокировки, новый центр уведомлений, при этом разработчики ставят своей главной целью сделать ОС более удобной для сенсорного ввода.

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Топ комментариев

Vitall2005

Секрет молодости это стёб такой, она выглядит отвратительно.

kygear

Деньги узаконивают преступность в этой российской буржуазии.А побег и не оказание помощи это уже совсем...

tsp

Не совсем понятно - при чём тут примирение сторон?.... и мировой суд? Видимо он и в прокуратуру чего-то...

jeryakob

Ну и слава богу. Осталось денацифицировать- и по домам