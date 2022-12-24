Сын Лукашенко провел орбитальную стыковку

Младший сын президента Белоруссии Александра Лукашенко Николай провел тренировочную стыковку МКС и корабля «Союз МС» во время посещения Центра подготовки космонавтов в Московской области.

За тренировкой наблюдал президент Белоруссии, который прибыл в Центр подготовки космонавтов в сопровождении госсекретаря Союзного государства Дмитрия Мезенцева.

В Центре Лукашенко встретили глава Роскосмоса Юрий Борисов, исполнительный директор Роскосмоса по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалев и начальник Центра подготовки космонавтов Максим Харламов.

Белорусский лидер осмотрел гидролабораторию, тренажер российского сегмента МКС, тренажер корабля «Союз МС», понаблюдал за тренировкой претендентки на полет в космос из Белоруссии в центрифуге.

В ноябре 2021 года стало известно о планах отправить в космос космонавта из Белоруссии. Весной 2022 года президент РФ Владимир Путин поручил Роскосмосу организовать полет белорусских представителей в космос.