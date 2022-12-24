Умер юморист Александр Пономаренко

Юморист Александр Пономаренко умер на 56-м году жизни, последнее время он болел раком. О смерти Пономаренко сообщил в телеграм-канале телеведущий Андрей Малахов.

Пономаренко выступал в дуэте вместе со своим братом-близнецом Валерием. Их дуэт получил широкую известность благодаря программе «Кривое зеркало» под руководством Евгения Петросяна.

На сайте артистов говорится, что у Александра был рак желудка четвертой степени с метастазами в легкие. Юморист прошел через десять курсов химиотерапии, однако они ему не помогли.

Александр Пономаренко и его брат родились 13 июня 1967 года в Новочеркасске Ростовской области. Александр по образованию музыкант, Валерий — актер.