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Умер юморист Александр Пономаренко

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © ponomarenkoduet.ru

Юморист Александр Пономаренко умер на 56-м году жизни, последнее время он болел раком. О смерти Пономаренко сообщил в телеграм-канале телеведущий Андрей Малахов.

Пономаренко выступал в дуэте вместе со своим братом-близнецом Валерием. Их дуэт получил широкую известность благодаря программе «Кривое зеркало» под руководством Евгения Петросяна.

На сайте артистов говорится, что у Александра был рак желудка четвертой степени с метастазами в легкие. Юморист прошел через десять курсов химиотерапии, однако они ему не помогли.

Александр Пономаренко и его брат родились 13 июня 1967 года в Новочеркасске Ростовской области. Александр по образованию музыкант, Валерий — актер.

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Топ комментариев

kygear

Деньги узаконивают преступность в этой российской буржуазии.А побег и не оказание помощи это уже совсем...

Vitall2005

Секрет молодости это стёб такой, она выглядит отвратительно.

tsp

Не совсем понятно - при чём тут примирение сторон?.... и мировой суд? Видимо он и в прокуратуру чего-то...

jeryakob

Ну и слава богу. Осталось денацифицировать- и по домам