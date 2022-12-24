Арендатору сгоревшего дома престарелых предъявили обвинение

Организовавшему приют для престарелых в частном доме кемеровскому предпринимателю, где минувшей ночью произошел пожар, предъявлено обвинение.

31-летний мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц), сообщает СК РФ в своем телеграм-канале.

Гражданин арендовал частный дом для временного проживания лиц, находящихся в сложной жизненной ситуации. Деятельность организация осуществляла «без заключения договоров и уставных документов, с нарушением требований противопожарной безопасности».

В ночь на 24 декабря в приюте произошел пожар. По предварительным данным, возгорание началось из-за неисправности угольного котла, которым отапливали помещения. Погибли 22 человека, пострадали шестеро, двое из них находятся в тяжелом состоянии.