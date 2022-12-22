Раскрыто состояние раненного Рогозина

Руководитель группы военных инструкторов в зоне спецоперации и бывший глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин доставлен в подмосковный госпиталь.

Врачи диагностировали у него контузию и проникающее ранение выше правой лопатки, сообщил ТАСС помощник Рогозина. По его словам, металлический осколок вошел выше правой лопатки недалеко от позвоночника.

Ожидается, что врачи проведут операцию по извлечению осколка через несколько дней. При этом его сын Алексей ранее уточнил, что информация о том, что состояние здоровья Рогозина ухудшается, не соответствует действительности

Бывший глава «Роскосмоса» был ранен 21 декабря при обстреле Донецка. Из-за сложности ранения врачи Донецка и Ростова не решились делать ему операцию и не стали извлекать осколок.