Россия сохранит объем прокачки нефти через Украину

Россия планирует сохранить объем прокачки нефти по трубопроводу «Дружба» через Украину, сообщил замглавы МИД Михаил Галузин.

По словам дипломата, в следующем году объем прокачки нефти по южной ветке нефтепровода «Дружба» в Венгрию, Словакию и Чехию сохранится на уровне этого года, передает РИА Новости.

Украинская сторона уже связалась с «Транснефтью» для обсуждения транзита. Так, российская компания получила уведомление о повышении с 1 января 2023 года тарифов на прокачку нефти через трубопровод «Дружба».

Киев хочет повысить плату за транзит российской нефти по трубопроводу в Венгрию и Словакию на 2,1 евро за тонну — до 13,6 евро. При этом Россия пока не приняла эти условия.

Нефтепровод «Дружба» проходит через Брянск и далее разветвляется на два участка: северный идет по территории Белоруссии, Польши, Германии, а южный —через Украину, Чехию, Словакию и Венгрию.