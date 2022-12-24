Россия сохранит объем прокачки нефти через Украину

Россия планирует сохранить объем прокачки нефти по трубопроводу «Дружба» через Украину, сообщил замглавы МИД Михаил Галузин.
По словам дипломата, в следующем году объем прокачки нефти по южной ветке нефтепровода «Дружба» в Венгрию, Словакию и Чехию сохранится на уровне этого года, передает РИА Новости.
Украинская сторона уже связалась с «Транснефтью» для обсуждения транзита. Так, российская компания получила уведомление о повышении с 1 января 2023 года тарифов на прокачку нефти через трубопровод «Дружба».
Киев хочет повысить плату за транзит российской нефти по трубопроводу в Венгрию и Словакию на 2,1 евро за тонну — до 13,6 евро. При этом Россия пока не приняла эти условия.
Нефтепровод «Дружба» проходит через Брянск и далее разветвляется на два участка: северный идет по территории Белоруссии, Польши, Германии, а южный —через Украину, Чехию, Словакию и Венгрию.
kygearДеньги узаконивают преступность в этой российской буржуазии.А побег и не оказание помощи это уже совсем...
Vitall2005Секрет молодости это стёб такой, она выглядит отвратительно.
tspНе совсем понятно - при чём тут примирение сторон?.... и мировой суд? Видимо он и в прокуратуру чего-то...
jeryakobНу и слава богу. Осталось денацифицировать- и по домам