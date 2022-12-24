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Разработан законопроект о наказании водителей за употребление лекарств

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

МВД опубликовало проект поправок в КоАП, позволяющих наказывать лишением прав и штрафом в 30 тысяч рублей водителей, у которых в организме обнаружены вещества, входящие в состав лекарственных препаратов.

При этом такие вещества не должны относиться к этиловому спирту, наркотикам или психотропным веществам. Общественное обсуждение законопроекта МВД продолжится до 29 декабря.

Конституционный суд ранее запретил российским судам наказывать водителей в случае, если в ходе медосвидетельствования у них были найдены следы лекарств, не относящихся к психотропным или наркотическим.

Суд обязал Госдуму «незамедлительно» внести поправки в КоАП и придумать механизм наказания водителей, злоупотребляющих лекарствами, вызывающими состояние опьянения и эффект одурманивания.

Поправки предполагают, что в законе будет содержаться перечень лекарств, употребление которых за рулем будет запрещено независимо от концентрации. Конкретный список должен быть подготовлен Минздравом.

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