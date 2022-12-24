Умер рэпер Big Scarr

Американский певец Александр Вудс, известный под псевдонимом Big Scarr, умер на 23-м году жизни.

Согласно сообщению родственника 22-летнего музыканта, он скончался в результате случайной передозировки таблетками, отпускаемыми по рецепту, передает портал TMZ.

При этом ранее в Big Scarr стреляли, также он получил серьезную травму в автомобильной аварии. Лекарства ему выписали фоне травматического расстройства.

Big Scarr начал творческую карьеру в 2019 году, когда выпустил сингл «Make a Play», который быстро завоевал популярность на YouTube. В 2021 году исполнитель представил дебютный сборник Big Grim Reaper, который вошел в топ-25 чарта Billboard.