Умер рэпер Big Scarr

Фото: © U.S. Marshals Service
Американский певец Александр Вудс, известный под псевдонимом Big Scarr, умер на 23-м году жизни.
Согласно сообщению родственника 22-летнего музыканта, он скончался в результате случайной передозировки таблетками, отпускаемыми по рецепту, передает портал TMZ.
При этом ранее в Big Scarr стреляли, также он получил серьезную травму в автомобильной аварии. Лекарства ему выписали фоне травматического расстройства.
Big Scarr начал творческую карьеру в 2019 году, когда выпустил сингл «Make a Play», который быстро завоевал популярность на YouTube. В 2021 году исполнитель представил дебютный сборник Big Grim Reaper, который вошел в топ-25 чарта Billboard.
kygearДеньги узаконивают преступность в этой российской буржуазии.А побег и не оказание помощи это уже совсем...
Vitall2005Секрет молодости это стёб такой, она выглядит отвратительно.
tspНе совсем понятно - при чём тут примирение сторон?.... и мировой суд? Видимо он и в прокуратуру чего-то...
jeryakobНу и слава богу. Осталось денацифицировать- и по домам