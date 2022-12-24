Выросло число погибших при пожаре в кемеровском доме престарелых

Число погибших при пожаре в доме престарелых в Кемерово увеличилось до 22 человек, сообщил Следственный комитет в официальном телеграм-канале.

Ранее сообщалось о 20 жертвах. Также указывается, что шестеро пострадали, двое из них находятся в тяжелом состоянии. Ход и результаты расследования поставлены на контроль в центральном аппарате СК.

Пожар в частном приюте для пожилых людей произошел в ночь на 24 декабря. Площадь возгорания в строении на Таврической улице составила 180 квадратных метров, здание обрушилось.

Предварительной причиной возгорания специалисты назвали неисправность угольного котла, который использовался для отопления помещения. Приют работал без заключения договоров и уставных документов.

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев на фоне трагедии поручил выявить юридических и физических лиц, которые стационарно оказывают «социальные услуги для престарелых граждан и инвалидов».