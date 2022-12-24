Зеленский назвал восемь задач украинской дипломатии

Президент Украины Владимир Зеленский перечислил восемь главных задач украинской дипломатии в 2023 году. Текст выступления опубликован на сайте главы государства.

Зеленский в числе первых задач назвал начало переговоров по вступлению страны в ЕС, а также подготовку к саммиту НАТО. Еще один пункт программы — обеспечение поставок западных вооружений.

Четвертое направление — восстановление украинской энергетики. Также Зеленский поручил усилить работу по введению санкций, организации трибунала в связи со спецоперацией и по блокировке активов России.

Финальный пункт — поддержка украинцев по всему миру. «Работайте для того, чтобы наши люди возвращались в государство и все их права и законные интересы в странах пребывания были удовлетворены», — сказал Зеленский.

При этом президент Украины обошел тему возможных переговоров с Россией — она не вошла в число приоритетных в 2023 году.