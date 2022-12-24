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Зеленский назвал восемь задач украинской дипломатии

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский перечислил восемь главных задач украинской дипломатии в 2023 году. Текст выступления опубликован на сайте главы государства.

Зеленский в числе первых задач назвал начало переговоров по вступлению страны в ЕС, а также подготовку к саммиту НАТО. Еще один пункт программы — обеспечение поставок западных вооружений.

Четвертое направление — восстановление украинской энергетики. Также Зеленский поручил усилить работу по введению санкций, организации трибунала в связи со спецоперацией и по блокировке активов России.

Финальный пункт — поддержка украинцев по всему миру. «Работайте для того, чтобы наши люди возвращались в государство и все их права и законные интересы в странах пребывания были удовлетворены», — сказал Зеленский.

При этом президент Украины обошел тему возможных переговоров с Россией — она не вошла в число приоритетных в 2023 году.

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Топ комментариев

kygear

Деньги узаконивают преступность в этой российской буржуазии.А побег и не оказание помощи это уже совсем...

Vitall2005

Секрет молодости это стёб такой, она выглядит отвратительно.

tsp

Не совсем понятно - при чём тут примирение сторон?.... и мировой суд? Видимо он и в прокуратуру чего-то...

detronix

Отвлекся, не увидел, наехал. Но БРОСИТЬ!!! Он же понимал что малой может и отьехать. И с этими мыслями...