Зеленский назвал восемь задач украинской дипломатии

Президент Украины Владимир Зеленский перечислил восемь главных задач украинской дипломатии в 2023 году. Текст выступления опубликован на сайте главы государства.
Зеленский в числе первых задач назвал начало переговоров по вступлению страны в ЕС, а также подготовку к саммиту НАТО. Еще один пункт программы — обеспечение поставок западных вооружений.
Четвертое направление — восстановление украинской энергетики. Также Зеленский поручил усилить работу по введению санкций, организации трибунала в связи со спецоперацией и по блокировке активов России.
Финальный пункт — поддержка украинцев по всему миру. «Работайте для того, чтобы наши люди возвращались в государство и все их права и законные интересы в странах пребывания были удовлетворены», — сказал Зеленский.
При этом президент Украины обошел тему возможных переговоров с Россией — она не вошла в число приоритетных в 2023 году.
kygearДеньги узаконивают преступность в этой российской буржуазии.А побег и не оказание помощи это уже совсем...
Vitall2005Секрет молодости это стёб такой, она выглядит отвратительно.
tspНе совсем понятно - при чём тут примирение сторон?.... и мировой суд? Видимо он и в прокуратуру чего-то...
detronixОтвлекся, не увидел, наехал. Но БРОСИТЬ!!! Он же понимал что малой может и отьехать. И с этими мыслями...