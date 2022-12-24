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Новогоднее меню россиян назвали опасным

Источник:
«Лента.ру»
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Фото: © Sibnet.ru

Российское новогоднее меню опасно для здоровья из-за своего разнообразия, заявила американский биолог русского происхождения Анча Баранова. Калорийная нагрузка и разноплановость блюд представляют серьезную нагрузку для кишечника.

«С одной стороны стола оливье, с другой — селедка под шубой, дальше — свекла с орешками подмигивает. Потом основное блюдо, второе основное, третье основное: хозяек-то много. А в конце — десерт. Это представляет страшную какофонию для кишечника», — пояснила она.

Баранова отметила, что каждый тип пищи переваривается определенным видом бактерий, и если в работу вступают сразу все виды бактерий, может развиться синдром раздраженного кишечника.

Биолог порекомендовала россиянам принимать специальные ферменты перед обильными новогодними застольями. При этом она подчеркнула, что на постоянной основе принимать их нельзя, так как в результате работа кишечника может быть полностью разбалансирована.

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