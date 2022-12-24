Губернатор отреагировал на гибель 20 стариков в пожаре в Кемерове

Глава Кемеровской области Сергей Цивилев провел совещание после гибели 20 стариков в частном приюте, правоохранители будут участвовать в проверках всех социальных учреждений.

Пожар произошел в доме престарелых на Таврической улице в Кемерове в ночь на 24 декабря, погибло 20 человек. Площадь пожара составила 180 квадратных метров. По данным правоохранительных органов, заведение было незаконным.

Причиной пожара стала неправильная эксплуатация печи. Следователи нашли собственницу здания, где произошел пожар, по данным правоохранительных органов, женщина сдавала дом в аренду. Организатором приюта оказался пастор евангельской церкви Андрей Смирнов, он сейчас находится в следственном отделе.

«В каждом районе и городе Кузбасса пройдут заседания комиссий по чрезвычайным ситуациям. Будут проверены все организации, которые оказывают социальные услуги престарелым гражданам и людям с ограниченными возможностями здоровья», — написал «ВКонтакте» Цивилев.

В проверках будут участвовать правоохранительные органы. Выявленные нарушения будут устранены в кратчайшие сроки.