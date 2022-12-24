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Путин «развернул» стратегию России на Украине

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба Минобороны РФ

Поворотным моментом стратегии Москвы в отношении Киева стало заявления президента Владимира Путина о финансировании вооруженных сил и о скорой постановке на боевое дежурство межконтинентальных ракет «Сармат».

«Сделанное на этой неделе заявление можно интерпретировать как поворотный момент в стратегии России в отношении Украины», — пишет американское издание 19FortyFive.

Эксперты отмечают, что в ходе выступления на заседании коллегии Минобороны в Кремле, российский лидер заявил, что нет никаких ограничений по финансированию российской армии.

Также западные аналитики обратили внимание на заявление Путина о том что, межконтинентальная баллистическая ракета РС-28 «Сармат» впервые готовится к боевому дежурству.

США считают «Сармат» супероружием и уже окрестили ракету «Сатана-2». Одна такая межконтинентальная баллистическая ракета способна уточнить сразу 15 целей одновременно.

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Политика #Россия #Мир
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