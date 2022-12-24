Овечкин вышел на второе место в списке лучших снайперов НХЛ

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин вышел на второе месте в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ) по числу забитых голов в регулярных чемпионатах.

Российский нападающий забросил две шайбы в ворота «Виннипега», в результате их стало 802 за карьеру — он обошел канадца Горди Хоу, на счету которого 801 гол. Самым результативным игроком НХЛ является канадец Уэйн Гретцки — 894 гола.

В матче против «Виннипега» россиянин также оформил голевую передачу. Это помогло «Вашингтону» одержать победу со счетом 4:1. Свои голы Овечкин забил на 19-й и 60-й минутах.

Овечкин выступает за «Вашингтон» с 2005 года. В его составе 37-летний россиянин в 2018 году стал обладателем Кубка Стэнли.