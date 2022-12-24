Нелегальный дом престарелых сгорел в Кемерово

Фото: © МЧС РФ
Пожар вспыхнул в нелегальном доме престарелых в Кемерово. В результате 13 человек погибли, двое пострадали, сообщает МЧС в официальном телеграм-канале. Судьба еще семерых неизвестна.
Полиция установила, что дом престарелых работал нелегально. Его владельцем оказался пастор евангельской церкви Андрей Смирнов. В разговоре с изданием «Известия» он сообщил, что предоставлял жилье бездомным.
Священник объяснил, что заведение работает уже три года и неофициально принимает людей, которым негде жить. Пожилые люди находились там круглосуточно.
По предварительным данным, причиной пожара стала неправильная эксплуатация печи. В здании не было никаких систем пожаротушения.
GammiPluhкстати с такой же скоростью янки побегут в свое время с Украины
Vitall2005Секрет молодости это стёб такой, она выглядит отвратительно.
Siberian sinnerОчень трогательно. Жалко, что звездёж.
kygearДеньги узаконивают преступность в этой российской буржуазии.А побег и не оказание помощи это уже совсем...