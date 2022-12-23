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Танцоры Худайбердиева и Базин с двумя падениями выиграли ЧР

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © ФФККР

Елизавета Худайбердиева и Егор Базин завоевали золото на чемпионате России по фигурному катанию в танцах на льду, несмотря на грубые ошибки.

Худайбердиева и Базин набрали 203,46 балла за ритм-танец и произвольный танец. Хорошим оценкам не помешали два падения партнерши в обеих программах.

Второе место заняли Елизавета Шанаева и Павел Дрозд (197,59), третье — Елизавета Пасечник и Максим Некрасов (195,52).

Базину 27 лет, Худайбердиевой 20. Вместе они выступают с сезона 2020/2021. На прошлом чемпионате России фигуристы были бронзовыми призерами.

Это первенство страны пропускают лидеры сборной прошлых лет: Виктория Синицина и Никита Кацалапов, Александра Степанова и Иван Букин, Диана Дэвис и Глеб Смолкин.

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