Уникальная ситуация сложилась в мужском катании на чемпионате России

Фигуристы Евгений Семененко и Петр Гуменник набрали одинаковое количество баллов на чемпионате России, золото досталось Семененко, так как он выиграл произвольную программу.

Гуменник лидировал после короткой программы (104,47 балла), Семененко шел вторым (99,15 балла). После произвольной их баллы были одинаковыми — 295,07.

Такое случилось впервые в истории. Семененко завоевал золото за счет большего количества баллов в произвольной программе. У Гуменника — серебро. Бронзовым призером стал Александр Самарин.

Семененко 19 лет. В минувшем сезоне он стал четвертым на чемпионате России, пятым на чемпионате Европы и занял восьмое место на Олимпиаде в Пекине, показав лучший результат среди российских одиночников. Тренируется у Алексея Мишина.

Гуменнику 20 лет. Он воспитанник Вероники Дайнеко. На прошлом чемпионате России был седьмым.