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Уникальная ситуация сложилась в мужском катании на чемпионате России

Источник:
Sibnet.ru
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Победитель чемпионата России Евгений Семененко
Победитель чемпионата России Евгений Семененко
Фото: © ФФККР

Фигуристы Евгений Семененко и Петр Гуменник набрали одинаковое количество баллов на чемпионате России, золото досталось Семененко, так как он выиграл произвольную программу.

Гуменник лидировал после короткой программы (104,47 балла), Семененко шел вторым (99,15 балла). После произвольной их баллы были одинаковыми — 295,07.

Такое случилось впервые в истории. Семененко завоевал золото за счет большего количества баллов в произвольной программе. У Гуменника — серебро. Бронзовым призером стал Александр Самарин.

Семененко 19 лет. В минувшем сезоне он стал четвертым на чемпионате России, пятым на чемпионате Европы и занял восьмое место на Олимпиаде в Пекине, показав лучший результат среди российских одиночников. Тренируется у Алексея Мишина.

Гуменнику 20 лет. Он воспитанник Вероники Дайнеко. На прошлом чемпионате России был седьмым.

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Топ комментариев

GammiPluh

кстати с такой же скоростью янки побегут в свое время с Украины

Siberian sinner

Очень трогательно. Жалко, что звездёж.

Vitall2005

Секрет молодости это стёб такой, она выглядит отвратительно.

EvgenAEY

Вот какие злые китайцы, а дилеры здесь вообще не при чем, они ж такие зайки!