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Студенты займутся военной подготовкой

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба Минобороны Армении

Минобрнауки разработало и направило для включения в образовательные программы высших учебных заведений модуль «Основы военной подготовки», сообщила пресс-служба министерства.

«Освоение модуля направлено на формирование первичных умений и навыков для подготовки студентов к военной или иной государственной службе», — говорится в сообщении.

Учебный модуль был разработан совместно с Минобороны. Отмечается, что он позволит овладеть знаниями, необходимыми при угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов.

Кроме того, программа включает в себя разделы о международных отношениях, правовых основах прохождения военной службы, строевой и медицинской подготовке.

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Топ комментариев

GammiPluh

кстати с такой же скоростью янки побегут в свое время с Украины

Siberian sinner

Очень трогательно. Жалко, что звездёж.

Vitall2005

Секрет молодости это стёб такой, она выглядит отвратительно.

EvgenAEY

Вот какие злые китайцы, а дилеры здесь вообще не при чем, они ж такие зайки!