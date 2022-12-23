Студенты займутся военной подготовкой

Минобрнауки разработало и направило для включения в образовательные программы высших учебных заведений модуль «Основы военной подготовки», сообщила пресс-служба министерства.

«Освоение модуля направлено на формирование первичных умений и навыков для подготовки студентов к военной или иной государственной службе», — говорится в сообщении.

Учебный модуль был разработан совместно с Минобороны. Отмечается, что он позволит овладеть знаниями, необходимыми при угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов.

Кроме того, программа включает в себя разделы о международных отношениях, правовых основах прохождения военной службы, строевой и медицинской подготовке.