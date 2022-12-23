Российским банкам запретили иностранные мессенджеры

Совет Федерации одобрил закон, который запрещает банкам и другим финансовым организациям использовать иностранные мессенджеры для передачи клиентам информации.

Иностранные мессенджеры нельзя будет использовать для передачи платежных документов, предоставления информации, содержащей персональные данные граждан России, для передачи данных о переводах.

Под запрет попадет передача сведений, необходимых для осуществления платежей, или сведений о счетах россиян в банках. Запрещается также использование мессенджеров для проведения безналичных расчетов.

Кроме того, будет запрещено передавать информацию через иностранные мессенджеры при предоставлении государственных и муниципальных услуг, выполнении государственного или муниципального задания.

Перечень мессенджеров в ближайшее время подготовит и опубликует Роскомнадзор. Требования вступят в силу с 1 марта 2023 года.