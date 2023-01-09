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Как работает приоритизация трафика в тарифе «Игровой» Ростелекома

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © pxhere.com / CC0
Интернет-тариф «Игровой» создали специально для геймеров. Одна из его особенностей — приоритизация трафика. Как работает эта технология?

Геймеры иногда попадают в неприятную ситуацию, когда в разгар важнейшего онлайн-сражения кто-то из членов семьи решает скачать «тяжеленный сериал». Игра начинает «тормозить» и успехи игрока идут прахом.

Чтобы избежать подобных неприятностей, была создана технология приоритизации трафика. Ее идея проста. Благодаря ей важная информация пропускается в первую очередь, а менее важная — придерживается, пока линия не освободится.

Информация в интернете передается пакетами. Каждый из них обрабатывается на маршрутизаторах в порядке очереди. Кто первым «пришел», первым и обслуживается. Когда трафик становится напряженным, то появляется нечто вроде автомобильной пробки: длина очереди увеличивается, и обработка пакетов занимает больше времени.

Для игр такая ситуация не подходит. Здесь нужен максимально быстрый обмен данными. Поэтому придумали технологию, позволяющую присваивать «важным» пакетам метки, по которым маршрутизаторы их идентифицируют и пропускают вне очереди.

Создатели тарифа «Игровой» пошли дальше: сделали отдельные маршрутизаторы, которые принимают только требующий быстрой обработки трафик. В итоге скорость общения абонентов тарифа с игровыми серверами стала гораздо быстрее, чем у их менее продвинутых собратьев-геймеров.

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Игры #Интернет #Интернет
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