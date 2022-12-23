Кремль заявил об успехах в демилитаризации Украины

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что «можно констатировать существенное продвижение» в демилитаризации Украины,

Песков ответил на вопрос относительно заявлений президента Владимира Путина о том, что у Украины снизился оборонный потенциал. Его спросили, служит ли это свидетельством выполнения цели по демилитаризации Украины.

«Можно констатировать здесь существенное продвижение в демилитаризации», — приводит РБК слова Пескова.

Представителя Кремля попросили также прокомментировать заявления Путина о желании завершить конфликт на Украине «чем быстрее, тем лучше».

«Конечно же, речь прежде всего идет о скорейшем завершении специальной военной операции путем достижения тех целей, которые Российская Федерация перед собой ставит», — ответил Песков.

Путин накануне сообщил, что у Украины существенно снизился оборонный потенциал, а поставляемые Киеву вооружения Россия «пощелкает».