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Военная операция на Украине
Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Кремль заявил об успехах в демилитаризации Украины

Источник:
РБК
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Фото: © Sibnet.ru

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что «можно констатировать существенное продвижение» в демилитаризации Украины,

Песков ответил на вопрос относительно заявлений президента Владимира Путина о том, что у Украины снизился оборонный потенциал. Его спросили, служит ли это свидетельством выполнения цели по демилитаризации Украины.

«Можно констатировать здесь существенное продвижение в демилитаризации», — приводит РБК слова Пескова.

Представителя Кремля попросили также прокомментировать заявления Путина о желании завершить конфликт на Украине «чем быстрее, тем лучше».

«Конечно же, речь прежде всего идет о скорейшем завершении специальной военной операции путем достижения тех целей, которые Российская Федерация перед собой ставит», — ответил Песков.

Путин накануне сообщил, что у Украины существенно снизился оборонный потенциал, а поставляемые Киеву вооружения Россия «пощелкает».

Тема: Военная операция на Украине
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Политика #Мир
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Топ комментариев

GammiPluh

кстати с такой же скоростью янки побегут в свое время с Украины

Asd10

И ты, Брут, зарукоблудил?))) впрочем, о чем я... Ты и не прекращал с детства. Гопничек инфальтильный...

Siberian sinner

Очень трогательно. Жалко, что звездёж.

Uynachalnica

Стоило ли начинать, чтобы скорее завершить? Или все цели уже достигнуты. Украина демилитаризована и денацифицирована?