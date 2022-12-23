Сбивший ребенка депутат избежал уголовной ответственности

Бывший депутат Татарского района от «Единой России» Сергей Мамонтов, сбивший мальчика и скрывшийся с места происшествия, освобожден от уголовной ответственности.
«Уголовное дело в отношении него прекращено в связи с примирением сторон», — говорится в постановлении мирового судьи 1-го судебного участка Татарского судебного района Новосибирской области.
Мамонтов 30 октября наехал на шестилетнего мальчика и скрылся. Он пришел в полицию, когда узнал, что его автомобиль объявлен в розыск. Ребенку был причинен вред здоровью средний тяжести.
Чиновник выплатил матери компенсацию в 1 миллион рублей, и она написала заявление, что не имеет претензий.
Мамонтова лишили водительских прав на полтора года. Было возбуждено уголовное дело по статье 125 УК РФ (заведомое оставление без помощи). Также его исключили из «Единой России».
GammiPluhкстати с такой же скоростью янки побегут в свое время с Украины
Asd10И ты, Брут, зарукоблудил?))) впрочем, о чем я... Ты и не прекращал с детства. Гопничек инфальтильный...
Siberian sinnerОчень трогательно. Жалко, что звездёж.
UynachalnicaСтоило ли начинать, чтобы скорее завершить? Или все цели уже достигнуты. Украина демилитаризована и денацифицирована?