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Выбран лучший гол чемпионата мира в Катаре

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © соцсети Ришарлисона

Нападающий сборной Бразилии Ришарлисон стал автором лучшего гола на чемпионате мира 2022 года в Катаре, сообщается на сайте ФИФА.

ФИФА назвала лучшим гол Ришарлисона ударом через себя в матче первого тура группового этапа турнира против сборной Сербии.

В голосовании бразилец опередил голы товарища по команде Неймара, француза Килиана Мбаппе, аргентинца Энцо Фернандеса, камерунца Венсана Абубакара, мексиканца Луиса Чавеса, корейца Пак Сын Хо, голландца Коди Гакпо, а также Салема Аль-Досари из Саудовской Аравии.

Лучшим бомбардиром турнира был признан Мбаппе. Форвард забил восемь мячей за семь матчей мундиаля. Звание лучшего футболиста чемпионата мира получил аргентинский нападающий Лионель Месси.

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Топ комментариев

GammiPluh

кстати с такой же скоростью янки побегут в свое время с Украины

Asd10

И ты, Брут, зарукоблудил?))) впрочем, о чем я... Ты и не прекращал с детства. Гопничек инфальтильный...

Siberian sinner

Очень трогательно. Жалко, что звездёж.

Uynachalnica

Стоило ли начинать, чтобы скорее завершить? Или все цели уже достигнуты. Украина демилитаризована и денацифицирована?