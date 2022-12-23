Выбран лучший гол чемпионата мира в Катаре

Фото: © соцсети Ришарлисона
Нападающий сборной Бразилии Ришарлисон стал автором лучшего гола на чемпионате мира 2022 года в Катаре, сообщается на сайте ФИФА.
ФИФА назвала лучшим гол Ришарлисона ударом через себя в матче первого тура группового этапа турнира против сборной Сербии.
В голосовании бразилец опередил голы товарища по команде Неймара, француза Килиана Мбаппе, аргентинца Энцо Фернандеса, камерунца Венсана Абубакара, мексиканца Луиса Чавеса, корейца Пак Сын Хо, голландца Коди Гакпо, а также Салема Аль-Досари из Саудовской Аравии.
Лучшим бомбардиром турнира был признан Мбаппе. Форвард забил восемь мячей за семь матчей мундиаля. Звание лучшего футболиста чемпионата мира получил аргентинский нападающий Лионель Месси.
GammiPluhкстати с такой же скоростью янки побегут в свое время с Украины
Asd10И ты, Брут, зарукоблудил?))) впрочем, о чем я... Ты и не прекращал с детства. Гопничек инфальтильный...
Siberian sinnerОчень трогательно. Жалко, что звездёж.
UynachalnicaСтоило ли начинать, чтобы скорее завершить? Или все цели уже достигнуты. Украина демилитаризована и денацифицирована?