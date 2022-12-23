Выбран лучший гол чемпионата мира в Катаре

Нападающий сборной Бразилии Ришарлисон стал автором лучшего гола на чемпионате мира 2022 года в Катаре, сообщается на сайте ФИФА.

ФИФА назвала лучшим гол Ришарлисона ударом через себя в матче первого тура группового этапа турнира против сборной Сербии.

В голосовании бразилец опередил голы товарища по команде Неймара, француза Килиана Мбаппе, аргентинца Энцо Фернандеса, камерунца Венсана Абубакара, мексиканца Луиса Чавеса, корейца Пак Сын Хо, голландца Коди Гакпо, а также Салема Аль-Досари из Саудовской Аравии.

Лучшим бомбардиром турнира был признан Мбаппе. Форвард забил восемь мячей за семь матчей мундиаля. Звание лучшего футболиста чемпионата мира получил аргентинский нападающий Лионель Месси.