НАВЕРХ
#Автопром #Авторынок #Тюнинг и самоделки #Автоправо #Автоспорт

Некоторые автозапчасти с марта подорожали в три раза

Источник:
Sibnet.ru
260 0
Фото: © Sibnet.ru

Автомобильные запчасти с марта подорожали в среднем на 30%, а стоимость некоторых деталей выросла в три раза, сообщила пресс-служба Российского союза автостраховщиков.

Фары на Nissan и Mitsubishi в среднем подорожали в два раза, а для некоторых моделей удорожание составило до трех раз. Также резкий рост цен зафиксирован по бамперам, дверям и другим кузовным деталям, отметил директор РСА Евгений Уфимцев.

В два раза подорожал передний бампер для машин АвтоВАЗа. Также среди лидеров по росту цен находится фара передняя в сборе для Hyundai (+91%), задняя левая дверь АвтоВАЗа (+83%), приборная панель Mitsubishi (+78%) и ветровое стекло (многослойное) для Audi (+78%).

Повышение практически не коснулось марок автомобилей, производство запчастей которых было налажено в России. Заметный рост по некоторым позициям для моделей АвтоВАЗа произошло из-за нехватки комплектующих или материалов, используемых для выпуска этих деталей.

Еще по теме
Эксперт заявил о завышении цен на китайские автомобили
Эксперты раскритиковали цены на «Москвич 3»
АвтоВАЗ увидел в экспансии китайских машин угрозу для России
Объявлена цена на кроссовер «Москвич 3»
смотреть все
Авто #Авторынок
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
  • ЗИЛ
  • Светофоры
  • Опасное вождение
Новости Сибири
Самое популярное
Россия развернула «непобедимое оружие Путина»
Конгресс США «заморозил» пакет помощи Украине
Где купить лотерейные билеты «Новогоднего миллиарда»
Путин заявил о крайне сложной ситуации в новых регионах России
Обсуждение (0)
Картина дня
Кремль заявил об успехах в демилитаризации Украины
МИД понадеялся, что США не доведут дело до войны с Россией
Россия запретит продавать нефть в страны с потолком цен
Мединский начнет работу над едиными учебниками истории
Мультимедиа
Самые красивые женщины мира. ФОТО
Насколько Россия зависит от нефти и газа. ИНФОГРАФИКА
«Москвич» и его история. ФОТО
Путин и правители России XX-XXI веков. ИНФОГРАФИКА
Самое обсуждаемое
62
Путин заявил о желании побыстрее завершить конфликт на Украине
49
Киевские власти рассказали о последствиях ночной атаки дронов
47
Зеленский увидел в «головах» украинцев желание отвоевать Крым
46
Рогозин ранен при обстреле Донецка
41
Зеленский посетил место ожесточенных боев