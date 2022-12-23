Некоторые автозапчасти с марта подорожали в три раза

Автомобильные запчасти с марта подорожали в среднем на 30%, а стоимость некоторых деталей выросла в три раза, сообщила пресс-служба Российского союза автостраховщиков.

Фары на Nissan и Mitsubishi в среднем подорожали в два раза, а для некоторых моделей удорожание составило до трех раз. Также резкий рост цен зафиксирован по бамперам, дверям и другим кузовным деталям, отметил директор РСА Евгений Уфимцев.

В два раза подорожал передний бампер для машин АвтоВАЗа. Также среди лидеров по росту цен находится фара передняя в сборе для Hyundai (+91%), задняя левая дверь АвтоВАЗа (+83%), приборная панель Mitsubishi (+78%) и ветровое стекло (многослойное) для Audi (+78%).

Повышение практически не коснулось марок автомобилей, производство запчастей которых было налажено в России. Заметный рост по некоторым позициям для моделей АвтоВАЗа произошло из-за нехватки комплектующих или материалов, используемых для выпуска этих деталей.