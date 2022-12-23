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ТНТ создал мультивселенную в фильме «СамоИрония судьбы!». ВИДЕО

Источник:
Sibnet.ru
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ТНТ выпустил первый трейлер грандиозного музыкального новогоднего фильма «СамоИрония судьбы!», сообщает прес-служба канала.

События фильма стартуют в квартире Жени Лукашина и его невесты Гали, которых сыграют Павел Воля и Ляйсан Утяшева. Женя по традиции собирается отправиться в баню, однако Галя не пускает его, ведь она много раз смотрела фильм «Ирония Судьбы», и знает, что если Женя пойдет в баня, то они растянуться.

Этот поворот запускает новую цепочку событий, в которой Лукашин – это уже Тимур Батрутдинов, а Галя – Ольга Бузова. У этой пары уже не возникает никаких разногласий, и сюжет начинает развиваться по классическому сценарию: Петербург, чужая квартира, учительница Надя. Возникает целая мультивселенная по фильму «Ирония судьбы».

Батрутдинов – далеко не единственный Лукашин, у которого идеально подошли ключи, и в квартире Нади постепенно начинают собираться разные героя: от Филиппа Киркорова в образе Ипполита до наследного принца в исполнении Демиса Карибидиса. «СамоИрония судьбы!» покажут 31 декабря в 21.30 на телеканале ТНТ.

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