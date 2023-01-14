Гороскоп любви: знаки, которым повезет в 2023 году

Энергии планет в 2023 году будут благоволить романтическим знакомствам и новым отношениям. Большие шансы изменить личную жизнь будут у шести знаков Зодиака. Как не упустить эти шансы, рассказала астролог Оксана Полещук.

Овен

Овны будут самыми главными счастливчиками 2023 года. Они могут получить новую должность, новый доход. И новую любовь.

Бурные романы, яркие отношения, итальянские страсти – все это ждет самых страстных представителей гороскопа. Особенно стоит обратить внимание на отношения, которые будут развиваться весной или осенью. Они могут перерасти в большую любовь.

Телец

Тельцам тоже представится возможность встретить свою вторую половинку. Скорее всего, это будет во второй половине года.

В этом году звезды обещают по-настоящему закружить в вихре страстей спокойных и неторопливых Тельцов. К концу годы представители этого знака Зодиака могут оказаться в ЗАГСе.

Рак

Семейным Ракам в 2023 году сопутствует звезда любви. Пользуйтесь! Знакомьтесь, влюбляйтесь, стройте отношения. Особенно весной, ближе к лету или в конце года.

Скорее всего, новые отношения будут развиваться непривычно быстро, и это может напугать осторожных Раков. «Не сдавайте назад и не усложняйте – это ваш личный рецепт счастья», — отметила астролог.

Лев

Любовные взлеты и падения, романы и расставания – примерно так выглядит 2023 год для величественных Львов.

Надо посмотреть по сторонам, возможно, тот самый, единственный, совсем рядом. Но в погоне за новыми эмоциями его можно просто не заметить.

Скорпион

Несмотря на то, что большую половину года у Скорпионов будет затишье на любовном фронте, во второй его половине они могут встретить свой идеал.

«Постарайтесь не отпугнуть его своим напором и не прячьтесь в раковину, если вдруг почувствуете внимание к себе. Тогда большой шанс встретить следующий год не в статусе одиночки», — сказала Полещук.

Водолей

Многие свободолюбивые Водолеи в этом году захотят построить прочные отношения.

Совет – отправляйтесь на вечеринки и в кафе, именно там вы можете встретить того, с кем захотите провести весь год. А может, и всю жизнь.