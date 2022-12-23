Платье российской участницы «Мисс Вселенная» украсили 50 тыс. камней

Победительница «Мисс Россия — 2022» Анна Линникова покажет на конкурсе «Мисс Вселенная» национальный костюм, украшенный 50 тысячами полудрагоценных камней и речного жемчуга.

Наряд «Корона Российской империи» создала дизайнер Ольга Малярова вместе с Эрмитажем. Платье наследует нарядам российских императриц, сообщила гендиректор конкурса «Мисс Россия» Анастасия Беляк в пресс-центре ТАСС.

Для создания платья использовали итальянский бархат, речной жемчуг и полудрагоценные камни. Линникова уже рассказывала, что оно весит пять килограммов.

Фото: © кадр из видео пресс-конференции ТАСС

Линниковой 22 года. Летом она победила в конкурсе «Мисс Россия», представляла Оренбург. Девушка несколько лет работает моделью, у нее были контракты в Китае, Японии, Южной Корее, Вьетнаме, Индонезии и Малайзии.

Финал конкурса «Мисс Вселенная» пройдет 14 января 2023 года в Луизиане (США). В нем примет участие 91 девушка.

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