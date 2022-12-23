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Платье российской участницы «Мисс Вселенная» украсили 50 тыс. камней

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из видео пресс-конференции ТАСС

Победительница «Мисс Россия — 2022» Анна Линникова покажет на конкурсе «Мисс Вселенная» национальный костюм, украшенный 50 тысячами полудрагоценных камней и речного жемчуга.

Наряд «Корона Российской империи» создала дизайнер Ольга Малярова вместе с Эрмитажем. Платье наследует нарядам российских императриц, сообщила гендиректор конкурса «Мисс Россия» Анастасия Беляк в пресс-центре ТАСС.

Для создания платья использовали итальянский бархат, речной жемчуг и полудрагоценные камни. Линникова уже рассказывала, что оно весит пять килограммов.

Фото: © кадр из видео пресс-конференции ТАСС

Линниковой 22 года. Летом она победила в конкурсе «Мисс Россия», представляла Оренбург. Девушка несколько лет работает моделью, у нее были контракты в Китае, Японии, Южной Корее, Вьетнаме, Индонезии и Малайзии.

Финал конкурса «Мисс Вселенная» пройдет 14 января 2023 года в Луизиане (США). В нем примет участие 91 девушка.

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Обсуждение (2)
Топ комментариев

GammiPluh

кстати с такой же скоростью янки побегут в свое время с Украины

Asd10

И ты, Брут, зарукоблудил?))) впрочем, о чем я... Ты и не прекращал с детства. Гопничек инфальтильный...

Siberian sinner

Очень трогательно. Жалко, что звездёж.

Uynachalnica

Стоило ли начинать, чтобы скорее завершить? Или все цели уже достигнуты. Украина демилитаризована и денацифицирована?