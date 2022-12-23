Мединский начнет работу над едиными учебниками истории

Рабочая группа под руководством помощника президента Владимира Мединского по созданию единых учебников по истории России и всеобщей истории начнет работу до конца 2022, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов.

«Я знаю, что он (Мединский) общается с действующими авторами, достигнута договоренность о создании единых учебников по истории России и по всеобщей истории. И я думаю, что уже к концу января-началу февраля будут первые наброски», — цитирует «Интерфакс» сказал Кравцов.

По его словам, «эти учебники будут созданы не на пустом месте, а на основе тех учебников, которые уже есть, но с учетом исторических событий, которые произошли в этом году».

«Это и начало специальной военной операции, и вхождение в состав РФ Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей, и беспрецедентное санкционное давление. Эти факты, конечно, найдут свое отражение в новых учебниках», — сказал министр.

Линейка новых учебников по истории — всеобщая история с 5 класса, история России с 6 класса — будет единой для всех школ.