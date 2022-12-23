Россия запретит продавать нефть в страны с потолком цен

Россия запретит поставку нефти и нефтепродуктов странам, поддержавшим введение потолка цен на российские энергоресурсы, заявил вице-премьер российского правительства Александр Новак.

«В рамках этого указа [указ в ответ на введенный Западом потолок цен] запрет на поставки нефти и нефтепродуктов в те страны, тем юридическим лицам, которые будут требовать соответствия в контрактах потолка цен, который введен Евросоюзом, поэтому мы готовы идти на понижение частичной добычи», — цитирует ТАСС Новака.

По его словам, в начале следующего года у России может быть сокращение где-то на 500-700 тысяч баррелей в сутки. Это для страны примерно 5-7% об общей добычи, пояснил вице-премьер.

Страны Группы семи, ЕС и Австралия согласовали введение с 5 декабря потолка цен на поставляемую морем российскую нефть на уровне 60 долларов за баррель для подчиненных им судов и территорий.

Кроме того, с 5 февраля 2023 года начнут действовать предельные цены на нефтепродукты, параметры которых будут установлены позже.