Черную комедию «Выжить любой ценой» снимут эксклюзивно для Wink

Съемки комедийно-полицейского сериала «Выжить любой ценой» уже стартовали, проект покажут эксклюзивно в видеосервисе Wink.

Действие сериала «Выжить любой ценой» развернется в подмосковном ОВД. Главный герой — оперуполномоченный Борис Фадеев (Владимир Яглыч). У него проблемы с алкоголем, депрессия и сложная ситуация в семье.

Обычно Фадеев избегает работы и пытается спихнуть дела на других. Но по необъяснимым причинам опер преображается до неузнаваемости. Герой энергично берется за самые опасные дела, постоянно подвергая свою жизнь опасности. Зрителям предстоит разгадать, что скрывает Борис Фадеев от близких и коллег.

Кроме Владимира Яглыча в сериале снимаются Мария Ахметзянова, Алексей Макаров и Федор Лавров. Премьера «Выжить любой ценой» состоится весной 2023 года эксклюзивно в Wink.