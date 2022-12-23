Производителей в ЕС обяжут сделать процесс смены батареи простым

Евросоюз готовит закон обязывающий производителей сделать процесс смены батареи доступным, чтобы потребители могли легко установить новый аккумулятор в смартфон, планшет и любую другую технику.

Новый законопроект уже опубликован на сайте Европейского союза. Он предполагает не только конструктивную возможность для самостоятельной замены аккумулятора, но и обязать компании принимать и бесплатно утилизировать отработанные батареи. Закон вступит в силу через три с половиной года после его принятия Европарламентом.

«Через три с половиной года после вступления в силу законодательства портативные батареи в приборах должны быть сконструированы таким образом, чтобы потребители могли легко извлекать и заменять их самостоятельно», — сообщается в тексте законопроекта.

Для лучшего оповещения потребителей на батареях будут нанесены этикетки и QR-коды с информацией, относящейся к их емкости, производительности, долговечности, химическому составу и символ «раздельный сбор».

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