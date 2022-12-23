Серебряный призер Олимпиады в Пекине Александра Трусова снялась с чемпионата России, сообщила Федерация фигурного катания на коньках.

Фигуристка отказалась от выступления «по медицинским показаниям».

Трусова в этом сезоне ушла из группы Этери Тутберидзе к Светлане Соколовской. С новым тренером фигуристка участвовала в двух этапах Гран-при России, где завоевало бронзу и серебро.

Также с чемпионата снялись олимпийский чемпион Пекина в команде Марк Кондратюк и танцевальный дуэт Ирина Хавронина — Дарио Чиризано.

Кондратюк, в прошлом сезоне ставший чемпионом России, неудачно откатал короткую программу, заняв 12 место. Хавронина и Чиризано после обязательного танца шли на пятом месте.