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Трусова снялась с чемпионата России

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © ФФККР

Серебряный призер Олимпиады в Пекине Александра Трусова снялась с чемпионата России, сообщила Федерация фигурного катания на коньках.

Фигуристка отказалась от выступления «по медицинским показаниям».

Трусова в этом сезоне ушла из группы Этери Тутберидзе к Светлане Соколовской. С новым тренером фигуристка участвовала в двух этапах Гран-при России, где завоевало бронзу и серебро.

Также с чемпионата снялись олимпийский чемпион Пекина в команде Марк Кондратюк и танцевальный дуэт Ирина Хавронина — Дарио Чиризано.

Кондратюк, в прошлом сезоне ставший чемпионом России, неудачно откатал короткую программу, заняв 12 место. Хавронина и Чиризано после обязательного танца шли на пятом месте.

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Uynachalnica

Стоило ли начинать, чтобы скорее завершить? Или все цели уже достигнуты. Украина демилитаризована и денацифицирована?

Удавиков

какой же он всё таки балабол, стратегия нацобороны сша: Россия – главный враг

Asd10

И ты, Брут, зарукоблудил?))) впрочем, о чем я... Ты и не прекращал с детства. Гопничек инфальтильный...

GammiPluh

В стремлениях пусть определится, а то ноги с головой в разные стороны идут