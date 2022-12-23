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Опросы в Twitter оказались под властью ботов

Источник:
Sibnet.ru
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Twitter на смартфоне
Фото: © Marten Bjork / Unsplash License

Исследователи из Accountable Tech обратили внимание на то, что на результаты опросов в Twitter можно влиять с помощью ботов, что делает платформу небезопасной из-за того, что Илон Маск увлекается передачей важных решений общественности в социальной сети.

Во время сделки по покупке Twitter Маск долю ботов на платформе в 20% от общего количества пользователей. После приобретения соцсети он заявил, что проблема решена, однако аналитики Accountable Tech обнаружили, что менее чем за 100 долларов можно купить десятки тысяч голосов за опросы.

«При Маске боты не только процветают, теперь стало проще, чем когда-либо, использовать ботов для манипулирования опросами в Twitter», — цитирует Bloomberg исполнительного директора Accountable Tech Николь Гилл.

Гилл отметила, что пока Маск отдает важные решения «в руки любого, у кого есть несколько долларов и немного свободного времени» Twitter нельзя считать безопасным, так как на него могут влиять злоумышленники и иностранные правительства.

Twitter запретит ссылки на другие соцсети

Илон Маск использует опросы для определения судьбы Twitter. С их помощью пользователи уже проголосовали за амнистию заблокированных аккаунтов, внедрение некоторых новых функций и даже снятие с поста гендиректора самого миллиардера.

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Топ комментариев

GammiPluh

кстати с такой же скоростью янки побегут в свое время с Украины

Siberian sinner

Очень трогательно. Жалко, что звездёж.

Vitall2005

Секрет молодости это стёб такой, она выглядит отвратительно.

EvgenAEY

Вот какие злые китайцы, а дилеры здесь вообще не при чем, они ж такие зайки!