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Как зарегистрировать товарный знак за четыре клика

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru
Сервис Brand-Search.ru упростил работу, связанную с регистрацией товарного знака. С его помощью можно отправить заявку онлайн, не тратя времени на бумажные хлопоты.

Все процессы, связанные с оформлением документов, теперь автоматизированы и упрощены, что позволяет проводить необходимые процедуры в несколько кликов. И только сферы интеллектуальной собственности это почему-то не коснулось, рассказал один из создателей сервиса и старший партнер компании Артем Навценя.

Разработчики сервиса Brand-Search.ru решили внести коррективы в сложный рабочий процесс. Теперь любой предприниматель сможет зарегистрировать товарный знак в четыре клика, подав заявку в режиме онлайн в личном кабинете сайта Brand-Search.ru.

Регистрация в четыре клика

Чтобы оформить заявку для регистрации товарного знака в режиме онлайн при помощи сервиса, необходимо проделать всего четыре шага:

Шаг 1. Внесение в пустующее окошко формы товарного знака и ОГРН. Если есть логотип, его также нужно будет указать. ФИО, название организации, ИНН и прочие данные система найдет автоматически, опираясь на указанный ОГРН. Форму для заполнения можно найти в личном кабинете.

Шаг 2. Выбор класса МКТУ. Система проведет подходящий класс автоматически. За основу будут взяты заявки, ранее сделанные в базе Роспатента. Тут же будет указана финальная сумма госпошлин, рассчитанная с учетом выбранного класса.

Шаг 3. Выбор тарифа. Пакет «Все включено» предусматривает полное юридическое сопровождение сделки. Также есть и другие предложения.

Шаг 4. Выбор способа оплаты и ее проведение. Возможен наличный расчет или оплата онлайн одним из трех способов.

После этого система отправит сообщение о том, что заявка принята и отправлена на обработку квалифицированным сотрудникам платформы Brand-Search.ru.

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