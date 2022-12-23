Полина Гагарина сыграет главную роль в спин-оффе «Бывших»

Спин-офф «Красные линии» расширит вселенную сериала «Бывшие», в новом проекте расскажут про героиню Полины Гагариной — писательницу Лену, сообщила пресс-служба онлайн-кинотеатра START.

«Мне кажется, мы нашли очень интересную историю, благодаря которой сможем по-новому посмотреть на вселенную "Бывших". Ее будут писать те же авторы, что работали над сериалом», — рассказал автор идеи Алексей Троцюк.

Сериал «Бывшие» впервые показали в 2018 году. Это история про наркозависимую дочь крупного бинесмена Яну. На реабилитации она знакомится с бывшим алкоголиком, а теперь психологом Илье. Героиня влюбляется в него. За этим следует целая череда событий, которая меняет жизни обоих.

Писательница Тетя Лена, в исполнении Полины Гагариной, появилась только в третьем сезоне. По сюжету, героиня находится в зависимости от алкоголя и наркотиков. Илью наблюдают в качестве ее наставника, но он становится ее любовником.

В «Бывших» коротко рассказана история Тети Лены. Кроме того, что она успешная и богатая писательница, есть трагичная история ее как женщины. Героиня Гагариной в разводе с мужем-тираном и пытается вернуть себе сына.

Дата премьеры проекта «Красные линии» пока неизвестна. Спин-офф с Полиной Гагариной покажут в онлайн-кинотеатре START.