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Зарплаты снизились у 21% новосибирцев

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Заработная плата выросла у 11% новосибирцев в 2022 году, а у 21% доходы упали, сообщила служба исследований hh.ru.

О росте зарплат сообщили представители сферы «Добыча сырья», специалисты по закупкам, производственные специалисты, ИТ-специалисты и банковские служащие.

Еще 21% опрошенных рассказали о падении доходов. В профессиональном разрезе на уменьшение заработной платы чаще всего сетуют в сферах «Автомобильный бизнес», «Консультирование» и «Продажи», «Туризм, гостиницы, рестораны», а также «Медицина, фармацевтика» и «Маркетинг, реклама, PR».

У 40% опрошенных заработная плата в 2022 году осталась без изменений, остальные затруднились дать однозначную оценку либо столкнулись с сокращением.

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