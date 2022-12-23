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Турецкий сериал «Постучись в мою дверь» переснимут для России

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из сериала «Постучи в мою дверь»

Создатели сериалов «Беспринципные», «Обоюдное согласие» и «The Телки» снимут российскую версию турецкого хита «Постучись в мою дверь», сообщила PR-служба «Газпром-Медиа Холдинг».

Созданием российской адаптации сериала займется компания «Медиаслово» Данилы Шарапова и Петра Анурова. Они выпустили такие сериалы, как «Мертвое озеро», «Магомаев», «Беспринципные», «И снова здравствуйте!», «Обоюдное согласие», «The Телки».

По словам генпродюсера «Медиаслово» Данила Шарапова, между российской и турецкой компаниями прошли длительные переговоры, прежде чем было получено разрешение на съемку.

«Русская версия самого успешного в России зарубежного формата будет отличаться от оригинала не только артистами и местом действия, которым станет Москва, но зрители увидят и сюжетные отличия, которые при этом сохранят общее обаяние драматургии проекта», — сказал Шарапов о российской адаптации «Постучись в мою дверь».

Российскую версию покажут в эфире телеканала ТНТ, онлайн-кинотеатрах Okko и PREMIER. О начале и подробностях съемок пока неизвестно.

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Uynachalnica

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Asd10

И ты, Брут, зарукоблудил?))) впрочем, о чем я... Ты и не прекращал с детства. Гопничек инфальтильный...

GammiPluh

В стремлениях пусть определится, а то ноги с головой в разные стороны идут