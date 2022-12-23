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Правнук Сталина попросил Путина реабилитировать вождя

Источник:
Sibnet.ru
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Портрет Сталина
Фото: © Бесплатный фотобанк / CC BY-NC-SA 2.0

Правнук Иосифа Сталина написал обращение к президенту РФ с просьбой реабилитировать вождя СССР и запретить называть его тираном, а также признать на государственном уровне его заслуги.

Художник Селим Бенсаад — правнук Сталина — подготовил письмо к 21 декабря, дню рождения Сталина. Он написал, что после смерти против его прадеда в стране развернули настоящую информационную войну. Сталина «расчеловечили» и создали ему образ «кровавого диктатора».

Бенсаад отметил, что развернул кампанию против его прадеда Никита Хрущев. Он же, по мнению художника, передал Крым Украине и амнистировал бандеровцев, пишут «Известия» со ссылкой на документ.

Достижения сталинской эпохи, отмечает Бенсаад, это «появление атомного оружия и энергетики, сотни построенных заводов по всему СССР и выигранная война, заново отстроенная страна».

«Я прошу признать на государственном уровне заслуги И.В. Сталина перед нашей страной и обществом; законодательно запретить упоминания о Сталине как о "диктаторе" и "кровавом тиране"; признать его незаконно пострадавшим (посмертно) от клеветы, информвойны и инфофейков», — говорится в обращении.

Кроме того, он попросил Путина помочь с получением разрешения на эксгумацию тела Сталина, чтобы исключить версию о его насильственной смерти. 

Альтернативные версии смерти Сталина

А после этого перезахоронить со всеми почестями на Новодевичьем кладбище рядом с женой Надеждой Аллилуевой. Это была последняя воля вождя.

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