Сын Кадырова дебютирует в ММА

Сын главы Чечни Рамзана Кадырова 16-летний Эли (Зелимхан) дебютирует в ММА на юбилейном турнире Absolute Championship Akhmat 150, сообщила пресс-служба промоушена.

Соперником сына Кадырова по трехраундовому бою станет Ислам Акбаров. Секундантом Эли Кадырова будет непобежденный боец UFC Хамзат Чимаев.

Эли Кадыров несколько раз участвовал в боксерских поединках. Он — второй сын Рамзана Кадырова.

АСА — один из ведущих российских промоушенов ММА. В АСА ранее выступал Петр Ян, ставший позднее чемпионом UFC в легчайшем весе.