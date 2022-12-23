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Сын Кадырова дебютирует в ММА

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © ACA

Сын главы Чечни Рамзана Кадырова 16-летний Эли (Зелимхан) дебютирует в ММА на юбилейном турнире Absolute Championship Akhmat 150, сообщила пресс-служба промоушена.

Соперником сына Кадырова по трехраундовому бою станет Ислам Акбаров. Секундантом Эли Кадырова будет непобежденный боец UFC Хамзат Чимаев.

Эли Кадыров несколько раз участвовал в боксерских поединках. Он — второй сын Рамзана Кадырова.

АСА — один из ведущих российских промоушенов ММА. В АСА ранее выступал Петр Ян, ставший позднее чемпионом UFC в легчайшем весе.

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