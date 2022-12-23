Тимур Бекмамбетов продал российскую киностудию

Режиссер и продюсер Тимур Бекмамбетов продал российский филиал студии Bazelevs, она занималась производством таких филмьов как «Елки», «Горько!» и «Ночной дозор».

По данным РБК, студию выкупили генпродюсер и коммерческий директор студии Bazelevs в России Лала Рустамова и Тимур Асадов.

Сделка, сумма которой не разглашается, затронула именно российское юрлицо ООО «Базелевс», которое юридически не было связано с американской студией Bazelevs Бекмамбетова.

Предполагается, что в 2023 году либо одна, либо обе компании — российская и американская — сменят название. С сайта российского Bazelevs будет убран дисклеймер «Студия Тимура Бекмамбетова».