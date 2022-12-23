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Ноутбуки ушедших брендов вернулись в Россию

Источник:
Sibnet.ru
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Ноутбук на подоконнике
Фото: © Dell / Unsplash License

Ноутбуки HP, Lenovo, Asus вернулись на российские прилавки в полном объеме. Параллельный импорт устройств налажен и ассортимент товаров растет.

Поставки ноутбуков ушедших из России брендов полностью восстановлены в ноябре-декабре за счет параллельного импорта, сообщают «Известия» со ссылкой на источники в компаниях-ритейлерах. Некоторые интернет-магазины, например, Lenovo и GalaxyStore, возобновили продажу устройств.

Организовать поставки было сложно из-за непредсказуемости спроса, колебания курсов валют и цен на ноутбуки. Дополнительные неудобства создает и то, что на непредназначенные для продажи в России лаптопы необходимо наносить кириллическую раскладку и пока неясно, как поставить этот процесс на поток.

Пиратские программы предложили легализовать

Некоторые производители электроники ограничили или полностью прекратили поставки продукции в Россию после начала специальной военной операции на Украине. Правительство РФ приняло ответные меры и легализовало параллельный импорт, официально разрешив ввоз техники из других стран.

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Топ комментариев

d6w58vnowu

военное время - лучший момент, чтоб ходить по кафе в городе, который постоянно обстреливают!👍

pepelmetal

Сквара, он же 69, он же данилион и уначальница и прочие одинаковые максимкм, тебе вовсе неведано что...

Удавиков

какой же он всё таки балабол, стратегия нацобороны сша: Россия – главный враг

GammiPluh

В стремлениях пусть определится, а то ноги с головой в разные стороны идут