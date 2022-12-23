Ноутбуки ушедших брендов вернулись в Россию

Ноутбуки HP, Lenovo, Asus вернулись на российские прилавки в полном объеме. Параллельный импорт устройств налажен и ассортимент товаров растет.

Поставки ноутбуков ушедших из России брендов полностью восстановлены в ноябре-декабре за счет параллельного импорта, сообщают «Известия» со ссылкой на источники в компаниях-ритейлерах. Некоторые интернет-магазины, например, Lenovo и GalaxyStore, возобновили продажу устройств.

Организовать поставки было сложно из-за непредсказуемости спроса, колебания курсов валют и цен на ноутбуки. Дополнительные неудобства создает и то, что на непредназначенные для продажи в России лаптопы необходимо наносить кириллическую раскладку и пока неясно, как поставить этот процесс на поток.

Пиратские программы предложили легализовать

Некоторые производители электроники ограничили или полностью прекратили поставки продукции в Россию после начала специальной военной операции на Украине. Правительство РФ приняло ответные меры и легализовало параллельный импорт, официально разрешив ввоз техники из других стран.