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Чиновники показали интерьер первого в Новосибирске вытрезвителя

Источник:
Sibnet.ru
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Начальник департамента по социальной политике мэрии Новосибирска Ольга Незамаева как будет выглядеть первый городской вытрезвитель, и объяснила, зачем он нужен.

Она опубликовала в своем телеграм-канале визуальными референсами учреждения, которое мы создается по адресу улица Старое шоссе, 140/1. Она подчеркнула, что новый вытрезвитель не будет похож на старые вытрезвители, о которых рассказывали с страхом и презрением.

«Под моим прямым контролем в городе создается уникальная модельная площадка, где каждый сможет получить своевременную профессиональную человечную помощь» — написала Незамаева.

Она отметила, что ВОЗ оценивает алкогольную смертность в России как одну из самых высоких в мире. При этом в морозы в Новосибирской области достигают и отметки в 40 градусов, что приводит к обморожениям и смертям выпивших людей.

Кроме того, упразднение медицинских вытрезвителей крайне негативно сказалось на общей криминогенной ситуации. Врачи тоже недовольны поступлением в больницы пьяных людей, которым не нужна квалифицированная помощь, они отвлекают персонал и часто устраивают скандалы.

Финансировать работу вытрезвителя будут из бюджетных средств. Создании вытрезвителей потребует дополнительной нагрузки на бюджет Новосибирской области: на 2023 год — 17,8милилона рублей, на 2024 год — 18,5 миллиона рублей.

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Топ комментариев

d6w58vnowu

военное время - лучший момент, чтоб ходить по кафе в городе, который постоянно обстреливают!👍

pepelmetal

Сквара, он же 69, он же данилион и уначальница и прочие одинаковые максимкм, тебе вовсе неведано что...

Удавиков

какой же он всё таки балабол, стратегия нацобороны сша: Россия – главный враг

GammiPluh

В стремлениях пусть определится, а то ноги с головой в разные стороны идут