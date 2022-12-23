Чиновники показали интерьер первого в Новосибирске вытрезвителя

Начальник департамента по социальной политике мэрии Новосибирска Ольга Незамаева как будет выглядеть первый городской вытрезвитель, и объяснила, зачем он нужен.

Она опубликовала в своем телеграм-канале визуальными референсами учреждения, которое мы создается по адресу улица Старое шоссе, 140/1. Она подчеркнула, что новый вытрезвитель не будет похож на старые вытрезвители, о которых рассказывали с страхом и презрением.

«Под моим прямым контролем в городе создается уникальная модельная площадка, где каждый сможет получить своевременную профессиональную человечную помощь» — написала Незамаева.

Она отметила, что ВОЗ оценивает алкогольную смертность в России как одну из самых высоких в мире. При этом в морозы в Новосибирской области достигают и отметки в 40 градусов, что приводит к обморожениям и смертям выпивших людей.

Кроме того, упразднение медицинских вытрезвителей крайне негативно сказалось на общей криминогенной ситуации. Врачи тоже недовольны поступлением в больницы пьяных людей, которым не нужна квалифицированная помощь, они отвлекают персонал и часто устраивают скандалы.

Финансировать работу вытрезвителя будут из бюджетных средств. Создании вытрезвителей потребует дополнительной нагрузки на бюджет Новосибирской области: на 2023 год — 17,8милилона рублей, на 2024 год — 18,5 миллиона рублей.