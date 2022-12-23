Чиновники показали интерьер первого в Новосибирске вытрезвителя

Начальник департамента по социальной политике мэрии Новосибирска Ольга Незамаева как будет выглядеть первый городской вытрезвитель, и объяснила, зачем он нужен.
Она опубликовала в своем телеграм-канале визуальными референсами учреждения, которое мы создается по адресу улица Старое шоссе, 140/1. Она подчеркнула, что новый вытрезвитель не будет похож на старые вытрезвители, о которых рассказывали с страхом и презрением.
«Под моим прямым контролем в городе создается уникальная модельная площадка, где каждый сможет получить своевременную профессиональную человечную помощь» — написала Незамаева.
Она отметила, что ВОЗ оценивает алкогольную смертность в России как одну из самых высоких в мире. При этом в морозы в Новосибирской области достигают и отметки в 40 градусов, что приводит к обморожениям и смертям выпивших людей.
Кроме того, упразднение медицинских вытрезвителей крайне негативно сказалось на общей криминогенной ситуации. Врачи тоже недовольны поступлением в больницы пьяных людей, которым не нужна квалифицированная помощь, они отвлекают персонал и часто устраивают скандалы.
Финансировать работу вытрезвителя будут из бюджетных средств. Создании вытрезвителей потребует дополнительной нагрузки на бюджет Новосибирской области: на 2023 год — 17,8милилона рублей, на 2024 год — 18,5 миллиона рублей.
d6w58vnowuвоенное время - лучший момент, чтоб ходить по кафе в городе, который постоянно обстреливают!👍
pepelmetalСквара, он же 69, он же данилион и уначальница и прочие одинаковые максимкм, тебе вовсе неведано что...
Удавиковкакой же он всё таки балабол, стратегия нацобороны сша: Россия – главный враг
GammiPluhВ стремлениях пусть определится, а то ноги с головой в разные стороны идут