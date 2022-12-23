Путин заявил о желании побыстрее завершить конфликт на Украине

Россия стремится к скорейшему завершению конфликта на Украине, она не стремится «раскрутить маховик» сильнее, заявил президент Владимир Путин.

«Наша цель — не раскручивать маховик военного конфликта, а наоборот, закончить эту войну. Мы к этому стремимся и будем стремиться <...> и чем быстрее, тем лучше, конечно», — подчеркнул Путин.

По его словам, Москва стремится защитить людей, которые ощущают себя «частью нашего народа, частью нашей культуры». Но повышение интенсивности боев приводит к неоправданным потерям, добавил президент России.

Президент отметил Россия никогда не отказывалась от диалога, тогда как украинские власти сами себе запретили вести переговоры.