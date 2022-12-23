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Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Путин заявил о желании побыстрее завершить конфликт на Украине

Источник:
Sibnet.ru
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Россия стремится к скорейшему завершению конфликта на Украине, она не стремится «раскрутить маховик» сильнее, заявил президент Владимир Путин.

«Наша цель — не раскручивать маховик военного конфликта, а наоборот, закончить эту войну. Мы к этому стремимся и будем стремиться <...> и чем быстрее, тем лучше, конечно», — подчеркнул Путин.

По его словам, Москва стремится защитить людей, которые ощущают себя «частью нашего народа, частью нашей культуры». Но повышение интенсивности боев приводит к неоправданным потерям, добавил президент России.

Президент отметил Россия никогда не отказывалась от диалога, тогда как украинские власти сами себе запретили вести переговоры.

Тема: Военная операция на Украине
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